14.04.2025 (20:30)

В Москве назвали победителей всероссийского детского конкурса творчества ВКС «Стартуем к звездам!»

12 апреля в московском Культурном центре «Салют» прошел суперфинал и Гала-концерт восьмого детского конкурса творчества «Стартуем к звёздам!». Организует конкурс Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил при поддержке главного командования ВКС.

Конкурс «Стартуем к звёздам!» является детским продолжением ежегодного всероссийского конкурса для ветеранов, военнослужащих ВКС и членов их семей «И звёзды становятся ближе». В этом году конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

«Всероссийский конкурс «Стартуем к звездам!» – это не просто яркое состязание юных талантов. Это – популярные патриотические мелодии, песни, танцы, обмен опытом и живое общение детей, педагогов и руководителей творческих коллективов страны. Это еще одна возможность объединиться!», – отметил заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе, генерал-майор Игорь Романов.

В конкурсе этого года приняли участие финалисты от 7 до 18 лет в трёх возрастных категориях и в четырех номинациях: «Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Инструментальное исполнительство», «Художественное слово».

С января по март жюри оценивало присланные музыкальные видео работы. В марте проходили полуфинальные выступления, победители которых, согласно решению жюри, вышли в финал, где и приняли участие в борьбе за Гран-при и первенство в конкурсных номинациях для солистов и музыкальных коллективов.

В этом году более 500 конкурсантов представили Иркутскую, Челябинскую, Московскую, Смоленскую, Астраханскую, Тверскую области, Карачаево-Черкесскую Республику, Хабаровский край, город Москву, Севастополь и др.

Участников оценивало и награждало уважаемое жюри, в его состав вошли: заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Просекова, заслуженный артист Российской Федерации Валентин Варецкий, заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА по военно-политической работе, полковник, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Анастасия Малькова-Макеева, российская актриса театра и кино Юлия Благая и др. Жюри в этом году возглавил начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Гран-при фестиваля завоевали: Образцовый самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Молодая гвардия» ТвСВУ (г. Тверь) - «Журавли» (возрастная категория 15-18 лет); Центр хореографии «Калейдоскоп» (г. Гагарин) - «Большая медведица» (возрастная категория 15-18 лет); Степанов Даниил (г. Иркутск) - «Варварство» (возрастная категория 11-14 лет).

Специальный приз «За вклад в культуру ВКС» в этом году председатель жюри конкурса, начальник ЦОК ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин вручил заслуженной артистке Российской Федерации, руководителю «Творческий центр для детей и молодёжи под руководством Натальи Просековой» Натальи Просековой.

«Конкурсу исполнилось уже 8 лет! Много это или мало, это как посмотреть. Вот в 8 лет дети уже во 2 или 3 классе, и у них уже есть результаты! А тут за эти 8 лет, конкурс детского творчества «Стартуем к звездам!» открыл столько одаренных детишек: певцов, музыкантов, танцоров! Ребята приезжают на конкурс в Москву со всей необъятной нашей Родины! Это здорово! Успехов всем участникам! И процветания конкурсу!», – рассказала о своих впечатлениях член жюри, российская актриса театра и кино, певица Анастасия Малькова-Макеева.

Ведущим Гала-концерта финалистов конкурса в этот день стал солист группы «Республика» Сергей Лашманов.

Настоящим подарком для конкурсантов и зрителей стало яркое выступление звездного дуэта российской музыкальной сцены Анастасии Мальковой-Макеевой и Романа Малькова.

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