14.04.2025 (21:30)

Третий центр юнармейской подготовки «Дом Юнармии» открыли в Тюменской области

Третий центр юнармейской подготовки «Дом Юнармии» открыли в Ишимском районе Тюменской области. Торжественная церемония прошла в Стрехнинской средней общеобразовательной школе, именно в данном образовательном учреждении была создана организация.

В ходе мероприятия более 20 ребят произнесли слова юнармейской клятвы и стали полноправными участниками движения. Более 10 школьникам за отличия в спорте, науке, творчестве и патриотической деятельности вручили знаки отличия «Юнармейская доблесть» третьей степени.

Поздравили со знаменательным событием юнармейцев и их наставников представители регионального штаба движения, военного комиссариата города Ишима, Ишимского и Абатского районов, а также общественные деятели и участники СВО.

Завершилось мероприятие прохождением юнармейцев торжественным маршем перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия.

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