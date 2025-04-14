14.04.2025 (22:30)

Больше 100 юнармейцев приняли участие в акции «Верни герою имя» в Свердловской области

Больше 100 участников юнармейского движения города Богданович приняли участие в патриотической акции «Верни герою имя». Мероприятие прошло в преддверии 80-й годовщины со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ребята привели в порядок мемориал Победы и прилегающую к нему территорию.

В ходе мероприятия школьники очистили от пыли и грязи монумент, вернули читабельность памятных табличек, убрали скопившиеся за осенне-зимний период мусор и листву. Параллельно юнармейцы провели среди горожан викторину, проверив их знания о Великой Отечественной войне, каждому местному жителю были вручены карточки с информацией о фронтовиках и тружениках тыла, которые являются уроженцами Богдановича. Также был организован небольшой концерт, в рамках которого были исполнены стихи и песни военных и послевоенных лет.

В завершение участники юнармейского движения возложили цветы к монументу и почтили минутой молчания память о героях Великой Отечественной войны.

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