14.04.2025 (23:30)
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраним! Родину защитим!»
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраним! Родину защитим!».
Форум прошел в городском центре культуры Норильска и объединил ветеранов и участников боевых действий, локальных конфликтов, специальной военной операции, активистов и волонтеров города, юнармейцев.
В ходе работы форума состоялась торжественная церемония награждения лучших юнармейцев нагрудным знаком «Юнармейская доблесть». Юнармейцы получили заслуженные награды из рук главы города и начальника штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», которые пожелали ребятам достойно нести звание юнармейца, быть образцом для подражания, вдохновляя своим примером сверстников и будущих членов юнармейского движения.
Кроме того, в рамках мероприятия юные патриоты посетили выставку макетов оружия времён Великой Отечественной войны и современной России, которую организовало местное отделение «Боевого братства» и выставочные площадки военно-патриотической направленности.
Главная идея мероприятия - патриотическое воспитание молодого поколения.