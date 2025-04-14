14.04.2025 (23:30)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраним! Родину защитим!»

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в патриотическом форуме «Традиции сохраним! Родину защитим!».

Форум прошел в городском центре культуры Норильска и объединил ветеранов и участников боевых действий, локальных конфликтов, специальной военной операции, активистов и волонтеров города, юнармейцев.

В ходе работы форума состоялась торжественная церемония награждения лучших юнармейцев нагрудным знаком «Юнармейская доблесть». Юнармейцы получили заслуженные награды из рук главы города и начальника штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия», которые пожелали ребятам достойно нести звание юнармейца, быть образцом для подражания, вдохновляя своим примером сверстников и будущих членов юнармейского движения.

Кроме того, в рамках мероприятия юные патриоты посетили выставку макетов оружия времён Великой Отечественной войны и современной России, которую организовало местное отделение «Боевого братства» и выставочные площадки военно-патриотической направленности.

Главная идея мероприятия - патриотическое воспитание молодого поколения.

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