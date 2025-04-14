14.04.2025 (23:00)

Специалисты артиллерии и РСЗО Ленинградского военного округа отработали управление огнем на современном тренажёре

В Ленинградской области с военнослужащими подразделений артиллерии и реактивных систем залпового огня общевойскового объединения Ленинградского военного округа провели тренировку по стрельбе и управлению огнём на современном тренажёре.

Военнослужащие выполнили учебные огневые задачи с закрытых огневых позиций всеми видами огня, применили способы обстрела цели с различным сочетанием средств поражения (ствольная артиллерия, минометы, РСЗО) в режиме реального времени с автоматическим определением степени поражения целей и оценкой выполнения огневой задачи.

Тренажёр для обучения артиллеристов стрельбе и управлению огнём предназначен для организации и проведения занятий с командирами артиллерийских подразделений и младшими специалистами. Учебно-тренировочное средство обеспечивает визуализацию трехмерной модели любого географического участка местности с характерными элементами ландшафтов, объектами природы и инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня.

Подобные занятия проводятся постоянно как с опытными экипажами, так и с теми, кто совсем недавно заключил контракт о прохождении военной службы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице