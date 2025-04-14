14.04.2025 (22:00)

На общевойсковом полигоне военнослужащие Ленинградского военного округа выполнили нормативы по метанию гранат

На полигоне в Ленинградской области с военнослужащими штурмовых подразделений общевойскового объединения Ленинградского военного округа, недавно заключившими контракт о прохождении службы, опытными инструкторами были проведены практические занятия по метанию учебных и боевых ручных осколочных гранат РГД-5.

Согласно замыслу мероприятия боевой подготовки, военнослужащим было необходимо поразить различные мишени, имитирующие живую силу противника. Каждая мишень была расположена на удалении 25 м, при этом время от команды «Гранатой – огонь!» до ее разрыва не должно превышать полминуты.

Первые броски были выполнены учебными боеприпасами, а затем были применены боевые.

Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию курса обучения будут направленны в зону проведения специальной военной операции в состав группировки войск «Север».

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