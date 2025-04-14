14.04.2025 (14:35)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 14 апреля 2025 г.)

Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ.

Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Лесное, Миропольское, Петрушевка и Проходы Сумской области. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Боровая, Каменка Харьковской области, Кировск, Карповка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», а также два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Калиново, Тарасовка, Часов Яр и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Родинское, Красноармейск, Котлино, Удачное, Алексеевка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Зеленый Кут, Зеленое Поле, Богатырь, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов, Новоданиловка, Павловка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, семь автомобилей, 155-мм американская гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля и четыре склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51562 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22833 танка и других боевых бронированных машин, 1536 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23602 орудия полевой артиллерии и минометов, 34087 единиц специальной военной автомобильной техники.

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