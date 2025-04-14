14.04.2025 (13:50)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 14 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Марьино, Мирополье, Могрица, Новониколаевка, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области. За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 303 бронетранспортера, 2268 боевых бронированных машин, 2704 автомобиля, 610 артиллерийских орудий, 55 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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