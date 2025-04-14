14.04.2025 (12:55)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксировано восемь атак ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

13 апреля в 01.08 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставались 735 бытовых потребителей в Грайворонском районе.

В Брянской области:

13 апреля в 08.42 в результате намеренного обстрела ВСУ отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Без электроснабжения оставались бытовые потребители в населенном пункте Севского района.

13 апреля в 14.55 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ «Суземка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» из-за повреждения трансформатора без электроснабжения осталось около 2 800 человек в Суземском районе.

13 апреля в 17.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Погарском районе.

В Запорожской области:

13 апреля в 16.30 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии ГУП «Таврия-Энерго». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в г. Каменка-Днепровская.

В Курской области:

12 апреля в 23.56 в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго».

13 апреля в 11.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 330 кВ Железногорская из-за обрыва провода выведен в ремонт участок высоковольтной линии 110 кВ Железногорская – Дмитриев.

В Луганской Народной Республике:

12 апреля в 21.35 в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию 110 кВ «Троицкая» отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сватово – Троицкая ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания». Без электроснабжения оставалось около 36 600 человек в Троицком, Сватовском и Кременском районах.

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