14.04.2025 (21:05)

На общевойсковом полигоне ЛенВО прошли занятия по применению систем РЭБ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На общевойсковом полигоне ЛенВО прошли занятия по применению систем РЭБ

В преддверии Дня специалиста войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации с военнослужащими подразделений РЭБ Ленинградского военного округа были проведены практические занятия по применению различных систем радиоэлектронной борьбы на уровне общевойскового подразделения с целью организации прикрытия войск от средств поражения условного противника.

В ходе практического занятия военнослужащие выполнили задачи по радиоэлектронному обнаружению во всех рабочих диапазонах БПЛА условного противника. Кроме того, специалисты РЭБ отработали нормативы по работе на комплексах «Силок» и «Свет-КУ» по пеленгованию источников радиоэлектронного излучения. В рамках нормативного времени военнослужащими было выполнено развертывание комплексов РЭБ и обеспечено боевое охранение своих позиций с применением средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника.

Так же подразделения выполнили задачи по нарушению работы систем связи условного противника путем создания помех и подавления средств связи, осуществлению пеленгования источников радиоэлектронного излучения в целях сбора и анализа полученной разведывательной информации, организовали взаимодействие и сопряжение различных типов станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки - как нового поколения, так и старых разработок.

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