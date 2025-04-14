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14.04.2025 (20:00)

Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота провели учебную подводную дуэль с торпедной стрельбой в Японском море

Дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) «Уфа» и «Комсомольск-на-Амуре» из состава Приморской флотилии разнородных сил, провели плановое двустороннее учение в акватории залива Петра Великого, в ходе которого разыграли дуэльную ситуацию.

В одном из полигонов боевой подготовки флота в рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия.

На первом этапе учения подводные лодки вели поиск и преследование условного противника с выходом на позицию атаки подводной цели, а также уходили от преследования с постановкой помех и ложных целей.

Вторым ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели.

Мероприятия проводились согласно плану боевой подготовки флота.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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