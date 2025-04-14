14.04.2025 (19:00)

В подмосковном Краснознаменске прошла акция «Звездный маршрут»

В честь Дня космонавтики военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения, ветераны Космических войск, юнармейцы, кадеты, школьники и все неравнодушные к космосу жители приняли участие в праздничном шествии.

В ознаменовании Дня космонавтики военнослужащие 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения приняли участие в ежегодном праздничном шествии «Звёздный маршрут».

В едином строю под звуки военного оркестра по улицам города прошли военнослужащие 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения, ветераны Космических войск, юнармейцы, кадеты, школьники и все неравнодушные к космосу жители.

Марш проходил от памятника Герою Советского Союза, летчику-космонавту Г.С. Титову к мемориальной доске военного деятеля, генерал-лейтенанта А.Ю. Квасникова, затем к памятнику «Покорителям космоса» и закончился в сквере имени Ю.А. Гагарина, где состоялся митинг в честь Дня космонавтики.

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