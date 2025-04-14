14.04.2025 (18:00)

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялась информационно-агитационная акция «Небо выбрало нас»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялась информационно-агитационная акция «Небо выбрало нас»

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» состоялась масштабная информационно-агитационная акция «Небо выбрало нас», направленная на привлечение молодых людей к поступлению в военные вузы Воздушно-космических сил (ВКС) России. Мероприятие, организованное совместно с представителями ВКС, собрало сотни ребят, заинтересованных в военной карьере.

В рамках акции будущие абитуриенты смогли получить подробную информацию о специальностях, условиях обучения и перспективах службы в ВКС. Перед гостями выступили опытные летчики, инженеры и другие специалисты, поделившиеся своим опытом и рассказавшие о захватывающей романтике службы в небе.

В программе мероприятия были предусмотрены презентации военных вузов. Особое внимание было уделено профориентационной работе. Представители учебных заведений ВКС провели индивидуальные консультации для абитуриентов, ответив на вопросы о вступительных испытаниях, требованиях к здоровью и физической подготовке.

Мероприятие стало еще одним шагом на пути к укреплению престижа военной службы и привлечению талантливой молодежи в ряды Воздушно-космических сил.

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