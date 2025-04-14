14.04.2025 (17:00)
Экипажи ударных и транспортных вертолетов выполнили плановые ночные полеты
Экипажи ударных и транспортных вертолетов военной авиабазы армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, выполнили плановые учебно-тренировочные полеты в темное время суток.
В ходе мероприятия летчики отработали взлет и посадку, полет по маршруту и по приборам.
Особое внимание уделялось выполнению посадки в темное время суток. Также экипаж отрабатывал взаимодействие с группами руководства полетами на аэродроме.
Учебно-тренировочные полеты в ночное время являются одними из обязательных элементов боевой подготовки, которые выполняются для поддержания высокого профессионализма экипажей.
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