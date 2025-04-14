14.04.2025 (16:00)

Пункт отбора на военную службу по контракту города Ставрополя продолжает набор граждан, желающих вступить в ряды ВС РФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пункт отбора на военную службу по контракту города Ставрополя продолжает набор граждан, желающих вступить в ряды ВС РФ

В Ставропольском крае продолжается отбор граждан, изъявивших желание заключить контракт с Минобороны России. Инструкторы пункта отбора на военную службу по контракту города Ставрополя ежедневно получают заявки от потенциальных кандидатов. Для прохождения всех этапов поступления на службу гражданину необходимо не более трех дней.

Для того, чтобы вступить в ряды Вооруженных Сил России, кандидат может обратиться в военный комиссариат по месту проживания или непосредственно на пункт отбора по дежурному телефону. В дальнейшем он проходит медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор, другие мероприятия отбора.

«Инструктор, который находится в районе, сопровождает кандидата во время посещения медицинских учреждений, помогает в формировании личного дела, помогает заполнить автобиографию, анкету, заявление написать, определяется с кандидатом, в какую воинскую часть он желает», – рассказывает инструктор пункта отбора Андрей.

Гражданам также доводятся условия поступления на военную службу по контракту. Так, каждый новобранец получает единовременную выплату в 2 млн. рублей, из которых 1 млн. 600 тыс. рублей – региональная выплата, а 400 тыс. рублей – федеральная.

Один из кандидатов – Дмитрий Аникин – заключает уже второй контракт. До начала специальной военной операции он проходил службу в Воздушно-десантных войсках в инженерно-саперном подразделении. По словам Дмитрия, снова связать свою жизнь с защитой Родины он решил из патриотических соображений.

«Наши ребята там. Люди все равно нужны, в любом случае. Если все будут сидеть дома, то десять человек там не справятся. Вот куда мы едем, у меня тоже есть там знакомые», – рассказывает Аникин.

После заключении контракта с Минобороны России новобранцы убывают в один из учебных центров Южного военного округа для прохождения курса интенсивной боевой подготовки. Его программа выстроена с учетом опыта, накопленного в зоне проведения специальной военной операции.

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