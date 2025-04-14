14.04.2025 (15:00)

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия в учебном центре ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны России, отрабатывают штурмовые действия в учебном центре ЮВО

Военнослужащие, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, продолжают оттачивать свои навыки по ведению штурмовых действий в учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области.

В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт, полученный в ходе проведения специальной военной операции (СВО), а в качестве инструкторов выступают офицеры – участники спецоперации.

Во время подготовки основной упор делается на организации взаимодействия в составе малых тактических групп, при проведении штурма здания занятого противником и контролируемого отхода. Также особое внимание во время занятий уделяется тактической медицине.

Занятия на полигоне проходят в обстановке, приближенной к боевой, активно применяются средства имитации (холостые патроны, взрывпакеты, свето-шумовые гранаты, дымовые шашки). Для обучения в учебном центре создана уникальная учебно-материальная база, сооружены полевые укрепления, которые максимально повторяют позиции ВСУ в зоне СВО.

После завершения обязательной программы боевой подготовки и слаживания подразделений военнослужащие направляются в зону проведения СВО для выполнения поставленных задач.

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