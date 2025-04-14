14.04.2025 (14:00)

В Амурской области специалисты РЭБ ВВО обеспечили радиоэлектронную защиту колонны техники от взрывных устройств условного противника

В мотострелковом соединении, дислоцированном в Амурской области, состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы в ходе которого была организована защита колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и боевых беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), управляемых диверсионными группами условного противника.

Для обеспечения безопасности движения колонны, специалистами РЭБ была организована подвижная зона сплошного радиоэлектронного подавления, позволяющая подавлять каналы управления любыми взрывными устройствами имеющие систему дистанционного подрыва.

Также в ходе движения колонны боевой техники удалось сбить с курса и нейтрализовать несколько малогабаритных БпЛА условного противника, снаряженных муляжами боевых гранат и движущихся в направлении колонны техники.

Кроме того, были нейтрализованы радиоуправляемые фугасы расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта полученного в ходе проведения специальной военной операции.

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