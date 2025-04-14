Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.04.2025 (13:00)

В Приморском крае военнослужащие ВВО учатся тактике действий в лесных массивах

В Приморском крае с военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), проводятся занятия по тактике действий в лесных массивах.

Под руководством опытных офицеров и инструкторов обучается действиям в наступлении – с захватом опорных пунктов условного противника, при расположении на местности в обороне и охранении. Военнослужащие действуют в составе подразделений, с организацией охранения, маскировки и проведением мероприятий инженерного обеспечения, в частности оборудованием окопов, ходов сообщения и блиндажей. При этом используются рельеф местности, естественные укрытия и растительность.

В ходе отработки тактических действий особое внимание руководителями занятий уделяется вопросам организации радиосвязи, взаимодействия, управления огнем, выполнению индивидуальных и групповых нормативов по тактической подготовке.

Непременным условием розыгрыша тактических эпизодов является применение командирами подразделений опыта проведения специальной военной операции.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false