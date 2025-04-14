14.04.2025 (12:00)
В Республике Бурятия гранатометчики ВВО выполнили боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатометов
На полигоне «Дивизионный» военнослужащие танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, в ходе занятия по огневой подготовке уничтожили боевую технику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В.
При выполнении учебно-боевых задач военнослужащие выбирали наиболее выгодные огневые позиции и осуществляли незаметное перемещение между ними, после чего вели огонь по мишеням, имитирующим бронированную технику и живую силу условного противника на различных дальностях.
Помимо стрельб, с гранатометчиками проведены занятия по маскировке, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до целей и их классификации.
Занятия с военнослужащими проводятся под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт в зоне проведения специальной военной операции.