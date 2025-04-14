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14.04.2025 (11:00)

Расчеты ударных БпЛА группировки войск «Север» сорвали ротацию формирований ВСУ в зоне проведения СВО в курском приграничье

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) группировки войск «Север» ежедневно уничтожают живую силу, боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами и топливом украинских боевиков, а также оказывают поддержку штурмовым подразделениям на линии боевого соприкосновения.

В ходе боевой работы военнослужащие получили координаты нахождения опорного пункта противника, а также маршруты передвижения вражеской автомобильной техники, доставляющей провизию и боеприпасы формированиям ВСУ.

В результате слаженных и оперативных действий все выявленные цели были уничтожены точными попаданиями FPV-дронов и беспилотниками с системой сброса боеприпасов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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