14.04.2025 (10:30)

Передвижной храм из Хакасии прибыл в зону СВО для духовной поддержки военнослужащих железнодорожного соединения группировки воск «Центр»

В зону специальной военной операции (СВО) для бойцов железнодорожного соединения группировки войск «Центр» прибыл уникальный передвижной православный храм, переоборудованный на базе автомобиля УАЗ «Буханка». Храм был доставлен из Республики Хакасия и будет курсировать между частями и подразделениями, чтобы военнослужащие имели возможность участвовать в богослужениях и молебнах прямо на передовой.

Передвижной храм уже начал свою работу. В ближайшие недели священнослужители планируют посетить различные участки фронта, чтобы поддержать бойцов духовно и провести необходимые церковные обряды.

В день прибытия священнослужители провели праздничный молебен в полевом храме, посвящённый Вербному воскресенью. Бойцы смогли принять участие в службе, получить благословение и освящённые вербные ветви — символ праздника. Кроме духовной поддержки, священнослужители доставили для бойцов гуманитарный груз: предметы первой необходимости, продукты длительного хранения и личные вещи, которые помогут улучшить бытовые условия военнослужащих.

Прибытие передвижного храма стало ещё одним шагом в обеспечении не только материальной, но и духовной поддержки бойцов в зоне СВО. Теперь у военнослужащих железнодорожного соединения группировки появилась возможность укреплять свой дух через веру, что особенно важно в условиях сложной боевой обстановки.

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