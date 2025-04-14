14.04.2025 (10:00)

Боевая работа Су-25 ВКС России в приграничных районах Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ замаскированную в лесистой местности приграничного района Курской области.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

«Получили задачу на командном пункте, подготовились к ее выполнению, далее в назначенное время, выполнили взлет парой. Полет по маршруту в район цели, далее после выхода на боевой курс, нанесли авиационный удар с применением авиационных ракет с кабрирования. После выполнения авиационного удара, выполнили выход из атаки, полет по обратному маршруту и посадку на своем аэродроме», – рассказал летчик Су-25 Павел.

В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ.

После боевых вылетов, специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

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