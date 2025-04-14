14.04.2025 (09:30)
Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении
В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотников группировки войск «Восток» выявили пикап противника. Было принято решение не атаковать транспортное средство, а продолжить его сопровождение.
Автомобиль привёл разведку к пункту временной дислокации, где ВСУ планировали ротацию личного состава. Координаты объекта были оперативно переданы в штаб, после чего расчёты ствольной артиллерии выполнили точные удары, уничтожив цель. Также на кадрах объективного контроля запечатлен момент уничтожения воинами дальневосточниками другого пикапа противника точным попаданием оператора fpv-дрона.
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