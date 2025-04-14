14.04.2025 (08:30)

В Средиземном море состоялось двухстороннее военно-морское учение России и Египта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Средиземном море состоялось двухстороннее военно-морское учение России и Египта

В акватории Средиземного моря состоялось двухстороннее военно-морское учение «Мост дружбы-2025» с участием кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Арабской Республики Египет.

В период с 06 по 10 апреля силы двух стран отработали ряд эпизодов совместного учения, состоявшего из береговой и морской частей.

На первом этапе участники провели брифинг в порту Александрия (Арабская Республика Египет). В ходе брифинга состоялся розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям в море, инструктаж и тактическая летучка. Участники обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов учения, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и ряд других элементов взаимодействия.

Также в ходе береговой части российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, входящие в состав досмотровых групп, совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.

В ходе морской части в восточной части Средиземного моря моряки отработали элементы обороны кораблей от морских быстроходных средств и тренировки по противовоздушной обороне, по отражению атаки самолётов условного противника, роль которых выполнили самолёты F-16 Военно-воздушных сил Египта. Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна, российские и египетские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп. Провели артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по морской мишени. Отработан эпизод учения по поиску и спасанию на море, тренировка по связи и совместное маневрирование.

В ряде эпизодов учения с борта фрегата Северного флота «Адмирал Головко» был задействован корабельный вертолёт Ка-27, который совершил посадки на палубу фрегат УРО «Аль Галала» египетских Военно-морских сил.

Военнослужащие обеих стран показали высокий профессионализм, слаженность действий и высокую готовность выполнять совместные задачи.

Первые российско-египетское военно-морские учение «Мост дружбы» состоялось в 2015 году, силы Северного флота приняли участие в данном учении впервые.

Россию на учении представлял отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Головко» и среднего морского танкера «Вязьма». От ВМС Египта был задействован фрегат УРО «Аль Галала», ракетные катера «Фуад Зекри» и «Махмуд Фахми», самолеты F-16.

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