14.04.2025 (07:30)
Операторы FPV-дронов 42-й дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили 3 единицы легкобронированной техники ВСУ
На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» эффективно наносят удары по военной технике и личному составу ВСУ.
За прошедшие сутки севернее села Работино благодаря слаженной работе расчетов БПЛА были обнаружены и уничтожены 3 единицы легкобронированной техники в тыловом районе противника.
«Было обнаружено 3 единицы техники, так же скопление военнослужащих ВСУ. По команде значит, вылетели, все 3 автомобиля были уничтожены, личный состав получил санитарные потери», - рассказал оператор FPV-дронов с позывным «Орёл».
Беспилотная разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления для нанесения точного огневого поражения.
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