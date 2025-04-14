14.04.2025 (06:30)

Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на Запорожском направлении

Десантники продолжают продвижение к северу от н.п. Работино на Запорожском направлении. Недавно российская армия освободила здесь н.п. Пятихатки.

Об эффективном взаимодействии штурмовиков, расчетов БпЛА и минометчиков, мужестве и героизме гвардейцев-десантников и мастерстве их командиров можно судить по эффективной боевой работе штурмовых подразделений соединения при освобождении Пятихаток.

«Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения, – рассказал командир батальона с позывным «Гвоздь». – В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции».

Также офицер отметил грамотную и профессиональную работу операторов разведывательных БпЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта, чем способствовали сбережению личного состава.

Значительную поддержку операторов разведывательных и ударных дронов, а также расчетов минометов в продвижении штурмовых групп отметил и командир штурмовой роты с позывным «Орел».

Сейчас десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из города Ставрополя успешно продвигаются лесопосадками вперед.

Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.

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