13.04.2025 (06:30)

Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на Запорожском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Новороссийские десантники рассказали, как освобождали населенный пункт Пятихатки на Запорожском направлении

Десантники продолжают продвижение к северу от н.п. Работино на Запорожском направлении. Недавно российская армия освободила здесь н.п. Пятихатки.

Об эффективном взаимодействии штурмовиков, расчетов БпЛА и минометчиков, мужестве и героизме гвардейцев-десантников и мастерстве их командиров можно судить по эффективной боевой работе штурмовых подразделений соединения при освобождении Пятихаток.

«Противник прямо в домах выкапывал себе укрытия, под домами делал пути сообщения, – рассказал командир батальона с позывным «Гвоздь». – В случае нашего наступления они рассредотачивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции».

Также офицер отметил грамотную и профессиональную работу операторов разведывательных БпЛА и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, которые оказали большую помощь при штурме населенного пункта, чем способствовали сбережению личного состава.

Значительную поддержку операторов разведывательных и ударных дронов, а также расчетов минометов в продвижении штурмовых групп отметил и командир штурмовой роты с позывным «Орел».

Сейчас десантники 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка из города Ставрополя успешно продвигаются лесопосадками вперед.

Десантники методично отбивают у противника опорные пункты и берут под контроль основные дороги, ведущие в направлении Запорожья.

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