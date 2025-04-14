14.04.2025 (09:00)

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» реактивным залповым огнем поддержал штурмовые отряды на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на Красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции.

Разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружила скопление живой силы противника на укреплённых позициях, которые располагались на пути продвижения мотострелков группировки войск «Центр».

Получив задачу по поддержке наступательных действий штурмовых подразделений и уничтожению опорного пункта ВСУ, военнослужащие дозора ТОС-1А «Солнцепек» заблаговременно прибыли на место развёртывания боевой машины, где произвели разведку местности. После доклада командира дозора, расчет ТОС-1А «Солнцепек» прибыл на огневую позицию и выполнил залп 220-мм реактивными снарядами по указанным координатам.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетом БпЛА. По завершению боевой работы расчет выполнил противоогневой маневр и оперативно покинул огневую позицию.

Применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшихся в окопах, укреплённых сооружениях и в легкобронированной технике.

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