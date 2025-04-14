14.04.2025 (08:00)

Артиллеристы Кантемировской дивизии группировки войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артразведки в зоне СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы Кантемировской дивизии группировки войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артразведки в зоне СВО

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад»» освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации.

Боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и миномётных орудий, находящихся на удалении более 15км. Звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчёту беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), который подтверждает цель. Далее информация о местоположении вражеских целей передаётся артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе.

Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице