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14.04.2025 (08:00)

Артиллеристы Кантемировской дивизии группировки войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артразведки в зоне СВО

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка Кантемировской дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад»» освоили новое звукометрическое устройство артиллерийской разведки в зоне проведения спецоперации.

Боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и миномётных орудий, находящихся на удалении более 15км. Звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций. Затем полученные данные передаются на доразведку расчёту беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), который подтверждает цель. Далее информация о местоположении вражеских целей передаётся артиллеристам, которые приступают к контрбатарейной борьбе.

Этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью, мобильностью и скрытностью, а его точность достигает 150 метров. На прием и обработку данных с последующей выдачей информации потребителям требуется минимальное время, что повышает эффективность работы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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