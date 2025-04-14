14.04.2025 (07:00)

Расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танки «Леопард» и другую бронетехнику ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили танки «Леопард» и другую бронетехнику ВСУ

Военнослужащие расчётов ударных дронов-камикадзе соединения специального назначения группировки войск «Центр» в ходе боевой работы уничтожили сотни единиц бронетехники ВСУ, в том числе несколько единиц немецких танков «Леопард». Записанные военнослужащими видео подтверждения поражения целей стали наглядной демонстрацией мастерства операторов FPV-дронов.

Работа расчётов требует особого профессионализма – военнослужащим приходится действовать в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. На кадрах видно, как операторы демонстрируют невероятное хладнокровие, выжидая идеальный момент для атаки. Особое внимание уделяется поражению уязвимых зон техники - для «Леопардов» это корма и борта. Помимо немецких танков, на видео запечатлено уничтожение нескольких БМП, БТР YPR-765 и БТР VAB, бронетранспортёр M113 и несколько спешащих на эвакуацию подбитой техники бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) ВСУ.

Каждый удар не только уничтожает дорогостоящую технику противника, но и подрывает моральный дух военнослужащих ВСУ, лишившихся поддержки тяжёлой техники. Благодаря слаженной работы расчётов разведывательных и ударных дронов противник теряет свои позиции, боевую технику и несет значительные потери в живой силе на подступах к Красноармейску.

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