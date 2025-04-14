14.04.2025 (06:00)

В Южной группировке войск в ходе тренировок отрабатывается доставки штурмовиков на передовые позиции на мотоциклах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Южной группировке войск в ходе тренировок отрабатывается доставки штурмовиков на передовые позиции на мотоциклах

Мототехника на передовой позволяет проводить безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненных и подвоз штурмовиков для выполнения боевых задач.

Именно такие задачи, наряду с захватом опорных пунктов врага и штурма зданий, отрабатывают военнослужащие 10-го танкового полка Южной группировки войск в ходе тренировок на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.

Однако, мотоциклист, имеющий хорошую подготовку может быстро и сравнительно безопасно доставить на передовые позиции не только штурмовика со штатным вооружением, но и продукты питания, медикаменты, воду и боеприпасы. Мотоциклы выигрывают среди остальной военной техники за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью. Габариты транспортного средства позволяют активно маневрировать, чтобы уйти от БпЛА противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице