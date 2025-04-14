14.04.2025 (06:00)
В Южной группировке войск в ходе тренировок отрабатывается доставки штурмовиков на передовые позиции на мотоциклах
Мототехника на передовой позволяет проводить безопасную и быструю ротацию личного состава, эвакуацию раненных и подвоз штурмовиков для выполнения боевых задач.
Именно такие задачи, наряду с захватом опорных пунктов врага и штурма зданий, отрабатывают военнослужащие 10-го танкового полка Южной группировки войск в ходе тренировок на полигоне в тыловом районе специальной военной операции.
Однако, мотоциклист, имеющий хорошую подготовку может быстро и сравнительно безопасно доставить на передовые позиции не только штурмовика со штатным вооружением, но и продукты питания, медикаменты, воду и боеприпасы. Мотоциклы выигрывают среди остальной военной техники за счет узких колес, которые снижают риск наехать на мину и хорошо проходят по бездорожью. Габариты транспортного средства позволяют активно маневрировать, чтобы уйти от БпЛА противника.