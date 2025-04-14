14.04.2025 (05:00)
Танк ВСУ был уничтожен операторами FPV-дронов Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении
Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили замаскированный танк ВСУ и блиндаж с личным составом противника на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции.
При выполнении задачи отличились военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии и 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Мотострелки обнаружили замаскированные цели и точными ударами FPV-дронов уничтожили бронетехнику и личный состав противника.
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