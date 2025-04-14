14.04.2025 (05:00)

Танк ВСУ был уничтожен операторами FPV-дронов Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танк ВСУ был уничтожен операторами FPV-дронов Южной группировки войск на Александро-Калиновском направлении

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили замаскированный танк ВСУ и блиндаж с личным составом противника на Александро-Калиновском направлении специальной военной операции.

При выполнении задачи отличились военнослужащие 150-й гвардейской мотострелковой дивизии и 200-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск. Мотострелки обнаружили замаскированные цели и точными ударами FPV-дронов уничтожили бронетехнику и личный состав противника.

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