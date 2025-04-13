13.04.2025 (22:00)

Во Владивостоке стартовала всероссийская патриотическая акция «Верни Герою имя»

Во Владивостоке на мемориальном комплексе «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялась торжественная церемония начала всероссийской акции «Верни Герою имя».

Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ), юнармейцы, воспитанники патриотических клубов, жители и гости Владивостока минутой молчания почтили память погибших участников Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

В мероприятии принял участие заместитель командующего ТОФ по военно-политической работе контр-адмирал Дмитрий Артёмов, который напутствовал юных патриотов словами, что защитники Отечества живы до тех пор, пока благодарные потомки хранят память об их подвигах.

В рамках акции юнармейцы и неравнодушные жители Приморского края займутся приведением в порядок после памятников, мемориалов и мест боевой славы. Организатором мероприятия выступает Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» при поддержке Тихоокеанского флота, администраций Владивостока и районов всего региона.

Акция «Верни Герою имя» – это не просто мероприятие по наведению порядка, это – сохранение памяти и уважения о солдатах и офицерах, отдавших жизни за Родину в годы Великой Отечественной войны.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице