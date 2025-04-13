13.04.2025 (21:00)

Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для школьников Республики Таджикистан

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для учащихся средней общеобразовательной школы имени Юрия Алексеевича Гагарина города Душанбе Республики Таджикистан. Мероприятие прошло в рамках ежегодного тура творческого коллектива по республике.

Ансамбль ЦВО исполнил около 20 музыкальных и хореографических номеров. В основу репертуара легли детские музыкальные произведения советских лет, современные патриотические песенные композиции и танцы народов России и Таджикистана. Кроме того, артисты традиционно исполнили несколько песен совместно с детьми, для многих из них такой эпизод стал приятной неожиданностью и стал «подарком» в завершении учебной недели.

Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР № 171 от 13 сентября 1939 г. Но днём своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля. За это время артисты провели более 100 тыс. выступлений. Основная цель – это поддержка военнослужащих, членов их семей, популяризация солдатской песни жителей России и стран, входивших в состав СССР.

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