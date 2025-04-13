13.04.2025 (20:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»

Участники юнармейского отряда Дома детского творчества Крутинского района Омской области приняли участие во Всероссийской патриотической акции «Дорога к обелиску».

В рамках акции школьники навели порядок на территории Мемориала Героям Советского Союза в рабочем посёлке Крутинка и на прилегающей площади, убрав мусор и сухие листья. «Важно помнить о подвигах героев и заботиться о местах памяти, как символах нашей истории. Обелиски и памятники, которые мы прибираем и благоустраиваем, являются символами несгибаемой стойкости народа и местом, где мы можем отдать дань уважения тем, кто сражался за свободу и независимость нашей страны», - поделились ребята.

Всероссийская патриотическая акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к сохранению памяти о подвигах защитников Отечества, увековечиванию имён погибших на воинских мемориалах, изучению исторического наследия страны.

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