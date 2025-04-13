13.04.2025 (12:30)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 13 апреля 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады береговой обороны ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Турья, Миропольское, Новодмитровка, Проходы и Петрушевка Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка и Шубы Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, автомобиль, три орудия полевой артиллерии, 128 мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Радьковка, Петропавловка, Боровая, Новая Кругляковка, Новоегоровка Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, семь пикапов и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус», а также склад боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Дроновка, Новая Полтавка, Заря, Калиново, Часов Яр, Клебан-Бык и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 295 военнослужащих, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Алексеевка, Новопавловка, Красноармейск, Новосергеевка, Миролюбовка и Преображенка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 435 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», семь пикапов и восемь орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Александроград, Карла Маркса, Бурлацкое, Шевченко, Отрадное Донецкой Народной Республики, Филия Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.

ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Новоандреевка Запорожской Области, Садовое, Никольское и Антоновка Херсонской области.

Уничтожены до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту хранения вооружения и боеприпасов ВСУ, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, месту размещения оперативно-тактических ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 51 335 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 535 боевых машин реактивных систем залпового огня, 23 556 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 048 единиц специальной военной автомобильной техники.

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