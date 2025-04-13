13.04.2025 (12:05)

Заявление Минобороны России

Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.

Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики.

В Белгородской области:

11 апреля в 19.02 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Нечаевка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов отключена высоковольтная линия 10 кВ. Без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе.

12 апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта «Красная Яруга» филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное.

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