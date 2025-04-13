13.04.2025 (13:00)

В Оренбургском ракетном объединении завершился Конкурс на лучший расчет беспилотной авиации

В Оренбургском ракетном объединении завершилось проведение Конкурса на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) среди команд соединений и воинских частей объединения.

Для проведения конкурса стратегические ракетчики прибыли на летное поле одного из соединений.

В период проведения соревнований расчетам БпЛА предлагалось выполнить 6 упражнений, отражающих широкий спектр применения беспилотной авиации в ходе выполнения задач. За ограниченное время военнослужащие должны были продемонстрировать навыки оперативного развертывания техники, ведения воздушной разведки в дневное и ночное время суток и стрельбы из табельного оружия.

Соревнования проводились с БпЛА различных типов: самолетного и коптерного. Для проведения соревнований судейской коллегией были разработаны положения индивидуально для каждого типа летательного аппарата, исходя из его технических характеристик и предназначения.

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