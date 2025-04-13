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13.04.2025 (18:00)

В Ужурском ракетном соединении отмечается знаменательное событие - 60 лет со дня образования

Ветераны ракетных войск, действующие военнослужащие со своими семьями и приглашенные гости собрались в торжественной обстановке в Доме культуры Российской армии чтобы отметить этот праздничный день.

В фойе были организованы выставки исторических фотографий и военной техники, которые позволили гостям увидеть, как менялась дивизия за эти годы.

В этот праздничный день поздравить ракетчиков приехал Ансамбль ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Артисты ансамбля исполнили множество песен, посвященных ракетным войскам, артисты ансамбля продемонстрировали свое мастерство и любовь к своей профессии.

В ходе торжественного мероприятия были зачитаны поздравительные телеграммы от командования РВСН и губернатора края. Лучшим военнослужащим были вручены почетные грамоты, медали и ценные подарки. Ветераны, внесшие неоценимый вклад в развитие дивизии, были отмечены особым вниманием и благодарностью.

Ужурская дивизия была образована в 1965 году и с тех пор является одним из важнейших элементов системы ядерного сдерживания России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН , Концерты
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