13.04.2025 (12:00)

Подразделения специального назначения Ленинградского военного округа отработали контрдиверсионные действия в тылу «противника»

Военнослужащие подразделений специального назначения Ленинградского военного округа отработали комплексное тактико-специальное учение.

По легенде учения противник организовал эшелонированную оборону, захватил опорные пункты и приступил к диверсионным действиям.

Группы спецназа отработали скрытное десантирование по заданным координатам, вышли в район базирования пунктов управления бандформирований, уничтожили укреплённые бункеры и выкрали секретные носители информации с картами.

Всего было задействовано свыше 150 военнослужащих отдельного соединения Ленинградского военного округа, свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили повышенной проходимости Тигр.

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