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13.04.2025 (17:00)

Мотострелковые подразделения Ленинградского военного округа провели сезонное обслуживание автомобильной техники

В Ленинградской области военнослужащие мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа завершили сезонное обслуживание автомобильной техники в рамках перевода вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В парках воинских частей было организовано порядка 20 специализированных постов технического обслуживания. Военнослужащие обслужили аккумуляторы, заменили фильтры и технические жидкости военной техники. Всего личный состав обслужил более 100 единиц военной и специальной техники.

По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения провела проверку военной техники на готовность к эксплуатации в летнем периоде обучения.

Пресс-служба Ленинградского военного округа
Метки:
Ленинградский военный округ , Материально-техническое обеспечение (МТО)
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