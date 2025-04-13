13.04.2025 (16:00)

В Ростове-на-Дону среди юнармейцев прошло первенство по стрельбе из пневматического оружия

В школе №85 г. Ростов-на-Дону – Доме Юнармии состоялось первенство по стрельбе в рамках III региональных юнармейских спортивных игр, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

За победу боролись 13 команд из г. Ростов-на-Дону, г. Батайск, г. Шахты, г. Новошахтинск, Аксайского, Морозовского, Песчанокопского, Каменского, Азовского, Егорлыкского, Белокалитвинского и Сальского районов. Ребята соревновались в двух видах: стрельба из пневматической винтовки и пневматического пистолета.

В стрельбе из пистолета 1-ое место заняла команда школы №2 г. Аксай, 2-ое – Глубокинская школа №32 Каменского района, 3-е – школа №85 г. Ростов-на-Дону. В стрельбе из винтовки лучший результат показали юнармейцы Глубокинской школы №32 Каменского района, на 2 месте – г. Новошахтинск, на 3 месте – школа №85 г. Ростов-на-Дону. В общем зачете победу одержали ребята из Каменского района, это их первая командная победа на юнармейских играх! Серебро у юнармейцев Аксайского района, бронза досталась команде г. Ростов-на-Дону, замкнули четверку сильнейших представители Белокалитвинского района.

В личном зачете в стрельбе из пистолета победила Надежда Маркина (г. Батайск), в стрельбе из винтовки Арина Бережная (г. Аксай).

По результатам соревнований победители и призёры были награждены грамотами и памятными подарками. Награды победителям вручили начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Ростовской области Николай Пономаренко и руководитель спортивного направления штаба Александр Демин.

Так же, благодарственным письмом военного комиссара Ростовской области полковника Игоря Егорова за помощь в организации и проведении соревнований отмечены исполняющий обязанности начальника штаба отделения ВВПОД «Юнармия» г. Ростов-на-Дону Наталья Гура и преподаватель школы №85 Владимир Рябов.

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