13.04.2025 (15:00)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении участвуют в восстановлении храма

Восстановительные работы в Храме Святителя Арсения продолжаются и ведутся при активной поддержке командования военной базы Южного военного округа в Армении.

Перед началом работ помощник командира военной базы по работе с верующими иерей Тимофей Казарян рассказал об истории храма святителя Арсения Сербского, а также знаменательных датах в истории русского воинства.

Военнослужащие соединения провели уборку внутренних помещений Храма и прилегающих к нему территорий.

В последующем работы будут направленны на восстановление и благоустройство помещений храма внутри.

Справочно:

Храм Святителя Арсения был построен по типу военных церквей в 1910 г. В нем находился мраморный иконостас, а около Храма располагался памятник по убитым в боях в Русско-Турецкой войне в 1877-1878 г.г. воинам 153-го Бакинского пехотного полка. Храм входит в состав русского подворья в Армении и является составной частью архитектурного комплекса Александропольской крепости.

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