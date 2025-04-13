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13.04.2025 (23:00)

Сотрудники ВАИ ВВО провели технический осмотр военной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Сотрудники военной автомобильной (ВАИ) инспекции Восточного военного округа (ВВО) провели технический осмотр военной техники Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов в преддверии начала летнего учебного периода.

Военные автоинспекторы в автопарках соединений и воинских частей провели осмотры исправности и технического состояния рулевого управления, проверили качество моторного и трансмиссионного масла, состояние проекторов шин, а также других агрегатов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Диагностика выполняется при помощи специальных аппаратных средств и оборудования мобильного пункта проверки технического состояния, что позволяет качественно выявлять неисправности транспортных средств с целью их устранения. Сотрудниками ВАИ также был проведён инструктаж по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации военной техники.

Всего в рамках технического осмотра военные инспекторы провели диагностику нескольких сотен  единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Безопасность , ВАИ
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