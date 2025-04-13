13.04.2025 (11:00)

Юнармейцы Сахалина приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей

На Сахалине воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

Вечер прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Юнармейцы из разных школ собрались вместе, чтобы встретиться с ветеранами и услышать истории о силе воли и выживании в условиях нечеловеческих испытаний, из первых уст.

Такие встречи помогают сохранять память о событиях прошлого, передавать её молодому поколению и вечно ценить мужество и стойкость тех, кто служит примером.

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