13.04.2025 (11:00)
Юнармейцы Сахалина приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
На Сахалине воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» приняли участие в тематическом вечере, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Вечер прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Юнармейцы из разных школ собрались вместе, чтобы встретиться с ветеранами и услышать истории о силе воли и выживании в условиях нечеловеческих испытаний, из первых уст.
Такие встречи помогают сохранять память о событиях прошлого, передавать её молодому поколению и вечно ценить мужество и стойкость тех, кто служит примером.
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