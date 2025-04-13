13.04.2025 (10:00)

На Чукотке юнармейцы посетили музей космонавтики

Юнармейцы отряда «Умка-87» посетили музей космонавтики, который создан на базе регионального объединения «Школа странствий» города Анадырь Чукотского автономного округа.

Урок для ребят провел основатель музея Владимир Сертун. Особое внимание на уроке было уделено людям, с которыми связаны космические прорывы – это Константин Циолковский, Сергей Королев, Юрий Гагарин. Также ребята узнали о 87-м космонавте России, почетном жителе Анадыря, выпускнике Анадырской средней школы №1 Павле Виноградове.

Владимир Васильевич показал ребятам фильм с участием земляка-космонавта, рассказал о его жизни на орбите и подготовке к полетам. На выставке ребята увидели также его личные вещи, подаренные музею и предметы, которые побывали в космосе.

Также Владимир Васильевич познакомил ребят с моделями космического корабля «Восток» и книгами, посвящёнными космосу.

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