13.04.2025 (19:00)

Специалисты военной автомобильной инспекции провели занятия с военнослужащими - водителями

На Сахалине специалисты военной автомобильной инспекции, провели занятия и технические конференции с водителями военных транспортных средств и военнослужащими владельцами личного транспорта.

На занятиях были доведены изменения законодательства, вступающие в силу в 2025 году, доведён обзор наиболее характерных причин совершения дорожно-транспортных происшествий, разъяснены отдельные положения Правил дорожного движения и нормативных правовых актов Министерства обороны Российской Федерации, регламентирующих правила эксплуатации транспортных средств.

Особое внимание обращено на сезонные особенности управления автомобильной техников в связи с изменением погодных условий и состояния дорожного покрытия в весенний период. В отдельных воинских частях проведены викторины «Лучший знаток ПДД» по итогам которых водителям, показавшим лучшие результаты вручены грамоты и ценные подарки.

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