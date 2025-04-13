13.04.2025 (09:00)
Подразделения Ивановского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр
Десантники Ивановского соединения ВДВ регулярно уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ «Баба Яга» в районе населенного пункта Часов Яр ДНР. Кроме того, подразделения БпЛА ВДВ эффективно ликвидируют и разведывательные беспилотники самолётного типа.
ВСУ активно применяют агрокоптеры типа «Баба-Яга» для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. За неделю подразделения Ивановского соединения ВДВ уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов группировки войск "Днепр" убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ методом тарана.
Расчеты FPV-дронов продолжают круглосуточно дежурить в небе в зоне проведения СВО и выявлять ударные дроны ВСУ.