13.04.2025 (09:00)

Подразделения Ивановского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Подразделения Ивановского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Десантники Ивановского соединения ВДВ регулярно уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ «Баба Яга» в районе населенного пункта Часов Яр ДНР. Кроме того, подразделения БпЛА ВДВ эффективно ликвидируют и разведывательные беспилотники самолётного типа.

ВСУ активно применяют агрокоптеры типа «Баба-Яга» для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. За неделю подразделения Ивановского соединения ВДВ уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов группировки войск "Днепр" убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ методом тарана.

Расчеты FPV-дронов продолжают круглосуточно дежурить в небе в зоне проведения СВО и выявлять ударные дроны ВСУ.

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