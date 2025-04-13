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13.04.2025 (09:00)

Подразделения Ивановского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр

Десантники Ивановского соединения ВДВ регулярно уничтожают беспилотные летательные аппараты ВСУ «Баба Яга» в районе населенного пункта Часов Яр ДНР. Кроме того, подразделения БпЛА ВДВ эффективно ликвидируют и разведывательные беспилотники самолётного типа.

ВСУ активно применяют агрокоптеры типа «Баба-Яга» для транспортировки провизии, минирования и сброса боеприпасов. За неделю подразделения Ивановского соединения ВДВ уничтожили более 20 БпЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили расчетам FPV-дронов группировки войск "Днепр" убедиться в ликвидации беспилотников ВСУ методом тарана.

Расчеты FPV-дронов продолжают круглосуточно дежурить в небе в зоне проведения СВО и выявлять ударные дроны ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Специальная военная операция
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