13.04.2025 (08:30)

Артиллеристы 152-мм орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы 152-мм орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Расчеты ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Днепр» продолжают в круглосуточном режиме успешно уничтожать личный состав и технику ВСУ, а также наносить по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.

Артиллеристы 152-мм буксируемой пушки «Мста-Б» 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожают артиллерийские орудия, миномёты, бронетехнику, укреплённых позиции и пункты управления БпЛА и живой силы ВСУ в Херсонской области.

Так расчеты орудий «Мста-Б» нанесли удары по выявленным операторами разведывательных беспилотных разведывательных аппаратов позициям на опорных пунктах ВСУ и пункту управления БпЛА ВСУ. Координаты места его дислокации были оперативно переданы на пункт управления гаубичного дивизиона. После доклада с командного пункта о поражении цели расчёты оперативно замаскировали орудие и отошли в укрытие, чтобы не допустить поражение личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны ВСУ. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велись с помощью БпЛА «Орлан-10».

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании в заданный район.

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