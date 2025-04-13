13.04.2025 (08:00)
БпЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне проведения СВО
Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» была обнаружена живая сила ВСУ и замаскированная бронетехника противника на позициях в курском приграничье.
После анализа полученных разведданных было принято решение на огневое поражение.
В результате нанесенного расчетом БпЛА «Иноходец» ракетного удара бронетехника украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.
Метки: