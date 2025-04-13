13.04.2025 (08:00)

БпЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player БпЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне проведения СВО

Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» была обнаружена живая сила ВСУ и замаскированная бронетехника противника на позициях в курском приграничье.

После анализа полученных разведданных было принято решение на огневое поражение.

В результате нанесенного расчетом БпЛА «Иноходец» ракетного удара бронетехника украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.

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