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13.04.2025 (08:00)

БпЛА «Иноходец» группировки войск «Север» уничтожил бронетранспортер ВСУ в зоне проведения СВО

Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» была обнаружена живая сила ВСУ и замаскированная бронетехника противника на позициях в курском приграничье.

После анализа полученных разведданных было принято решение на огневое поражение.

В результате нанесенного расчетом БпЛА «Иноходец» ракетного удара бронетехника украинских боевиков была уничтожена вместе с личным составом.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
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